Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер считает свою жизнь несовершенной.

Кайли Дженнер рассказала, что все, что видят поклонники о ней в соцсетях является поверхностной информацией, а ее жизнь не идеальна.

Читайте: Слишком высокий разрез: Кендалл Дженнер засветила крошечное белье на Оскаре

– Я теряла друзей и иногда теряла себя. Моя первая татуировка была словом здравомыслие, чтобы напоминать себе каждый день о том, что это надо беречь в себе. Я боролась с тревогой в молодом и взрослом возрасте, а после рождения ребенка я занялась внутренними взлетами и падениями. Я чувствовала, что мне приходилось снова искать себя… Я человек. Моя жизнь не совершенна, и то, что вы видите здесь, в социальных сетях, это просто поверхность, – написала она.

Также миллиардерша отметила, что гордится собой несмотря ни на что.

Ранее Факты ICTV писали, что Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории.

Источник: kyliejenner

Фото: kyliejenner