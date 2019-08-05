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Где паришь ты сейчас? Лобода показала фото с Бережной

Светлана Лобода поделилась совместным снимком с Ириной Бережной, которая погибла в автокатастрофе ровно два года назад.

Где паришь ты сейчас? Лобода показала фото с Бережной

В понедельник, 5 августа, исполняется два года со дня трагической смерти экс-народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной.

В 2017 году Бережная погибла в автокатастрофе на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Авто с политиком вылетело с серпантина, когда водитель не справился с управлением.

В аварии выжила дочь Бережной, которая была пристегнута в автокресле.

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Совместным снимком со своей подругой поделилась украинская певица Светлана Лобода.

– Любимая девочка… наша птица… где паришь ты сейчас… хорошо ли там тебе… без нас… так тебя не хватает… молюсь о тебе… люблю… 5.08, – подписала фото Лобода.

Напомним, Факты ICTV публиковали биографию Ирины Бережной, которая дважды проходила в Верховную Раду.

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