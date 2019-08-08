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Дэнни Трехо спас ребенка, оказавшегося в ловушке после ДТП

Актер Дэнни Трехо не остался в стороне, когда стал свидетелем аварии между двумя автомобилями.

Дэнни Трехо спас ребенка, оказавшегося в ловушке после ДТП

В Лос-Анджелесе известный голливудский актор Дэнни Трехо помог спасти ребенка, который попал в ловушку в перевернутой машине.

Актер не остался в стороне, когда стал свидетелем аварии двух транспортных средств, одно из которых перевернулось. В результате ДТП в авто оставался ребенок, который находился в автомобильном кресле.

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Трехо рассказал, что попытался проникнуть в машину сквозь разбитое окно, но не смог отстегнуть ремень безопасности. С помощью другого свидетеля, Моники Джексон, они смогли освободить ребенка.

– Единственное, что спасло маленького ребенка, это его автокресло, – сказал Трехо.

 

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Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo)

Напомним, испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью из горящей яхты в Средиземном море.

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