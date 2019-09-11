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Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня (18+)

Российская телеведущая Анфиса Чехова оголилась для фотосессии на ранчо.

Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня (18+)

41-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников жарким снимком.

“Секс-гуру” полностью обнажилась для своих 1,6 млн подписчиков в Instagram.

Отметим, что снимок получился более чувственным, чем пошлым. Естественность во всей красе Анфиса Чехова продемонстрировала, оседлав коня на одном из подмосковных ранчо.

 

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

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По словам артистки, она смогла позволить себе “эротичные” фото, так как пока у нее нет мужа, и некому ей этого запретить.

Напомним, немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в “голой” фотосессии для Vogue.

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