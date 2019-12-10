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5 самых популярных хитов Мари Фредрикссон

Умерла шведская певица, солистка поп-рок дуэта Roxette. Факты ICTV публикуют самые известные хиты Мари Фредрикссон.

5 самых популярных хитов Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 61-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Мари была единственной владелицей пяти наград Лучшая рок-певица Швеции.

Мы собрали для вас самые известные хиты солистки Roxette Мари Фредрикссон.

It Must Have Been Love

Listen To Your Heart

Spending My Time

Fading Like A Flower

Joyride

Напомним, Мари Фредрикссон умерла 9 декабря в возрасте 61 года.

Фото: Dreamstime

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