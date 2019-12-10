Умерла шведская певица, солистка поп-рок дуэта Roxette. Факты ICTV публикуют самые известные хиты Мари Фредрикссон.
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 61-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Мари была единственной владелицей пяти наград Лучшая рок-певица Швеции.
Мы собрали для вас самые известные хиты солистки Roxette Мари Фредрикссон.
It Must Have Been Love
Listen To Your Heart
Spending My Time
Fading Like A Flower
Joyride
Напомним, Мари Фредрикссон умерла 9 декабря в возрасте 61 года.
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