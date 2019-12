Мама Илона Маск показала фото 23-летнего сына, на котором он чинит старый автомобиль

⁦@elonmusk⁩ #1995 And people said you knew nothing about cars😏🤣 #FoundThisPhoto 😍 pic.twitter.com/CpfKvjXdQh

— Maye Musk (@mayemusk) 10 декабря 2019 г.