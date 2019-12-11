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Люди говорили, ты не разбираешься в авто. Мама Маска показала давнее фото сына

Мама Илона Маска выложила у себя в соцсетях фото сына, сделанное в 1995 году.

Люди говорили, ты не разбираешься в авто. Мама Маска показала давнее фото сына

Мама Илона Маск показала фото 23-летнего сына, на котором он чинит старый автомобиль

– 1995 год. А люди говорили, что ты не разбираешься в машинах, – в шутку подписала этот кадр женщина.

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Маск объяснил, что тогда он не мог себе позволить заплатить за ремонт.

– Я не мог позволить себе заплатить за ремонт, поэтому я починил почти все в этой машине запчастями со свалки. Как ни странно, на снимке я заменяю разбитое стекло. Круг завершен, лол, — объяснил происходящее сам Илон.

Недавно Илон Маск впервые прокатился на электропикапе Cybertruck

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