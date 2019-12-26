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В Москве сожгли могилу Децла

В Москве сожгли могилу хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

В Москве сожгли могилу Децла

Могила хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, которая находится в Москве, сгорела в ночь на 26 декабря.

– Вот так кто-то решил поздравить меня с Рождеством и сжег могилу моего сына, – сообщила матерь Децла Ирина Толмацкая в Instagram.

Читайте: Галина Волчек умерла

Как объяснили ей работники кладбища, крест и ограда могилы могли загореться от свечей, с которыми приходят сюда фанатки Децла.

Напомним, Децл умер в ночь на воскресенье, 3 февраля, от острой сердечной недостаточности.

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