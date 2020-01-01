Спасибо за ваши молитвы: Заворотнюк обратилась к поклонникам

Семья Анастасии Заворотнюк передала поклонникам слова актрисы.

Анастасия Заворотнюк, которая проходит реабилитацию после рака мозга, поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.

Слова звезды сериала Моя прекрасная няня фанатам Заворотнюк передали ее родственники.

– Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего наилучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! – говорится в посте.

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Также в публикации семья Заворотнюк поздравляет всех с наступившим 2020 годом.

– Сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть 2020 станет счастливым, пусть он выполнит ваши главные желания, – написали родственники актрисы.

Ранее Факты ICTV писали, что Анастасия Заворотнюк продолжает свою борьбу с раком головного мозга. Кроме того, стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.