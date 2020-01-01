PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Спасибо за ваши молитвы: Заворотнюк обратилась к поклонникам

Семья Анастасии Заворотнюк передала поклонникам слова актрисы.

анастасія заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, которая проходит реабилитацию после рака мозга, поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.

Слова звезды сериала Моя прекрасная няня фанатам Заворотнюк передали ее родственники.

– Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего наилучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! – говорится в посте.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️

Допис, поширений Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Читайте: Сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на лечение актрисы

Также в публикации семья Заворотнюк поздравляет всех с наступившим 2020 годом.

– Сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть 2020 станет счастливым, пусть он выполнит ваши главные желания, – написали родственники актрисы.

Ранее Факты ICTV писали, что  Анастасия Заворотнюк продолжает свою борьбу с раком головного мозга. Кроме того, стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

анастасія заворотнюк
Заворотнюк могут ампутировать ногу – росСМИ
заворотнюк
Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза – СМИ
заворотнюк новости
Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ
Дочь Анастасии Заворотнюк могла продать свой бизнес ради лечения актрисы
Дочь Анастасии Заворотнюк могла продать свой бизнес ради лечения актрисы
Сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на лечение актрисы
Сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на лечение актрисы
Перспектива на выздоровление есть: новые подробности состояния Заворотнюк
Перспектива на выздоровление есть: новые подробности состояния Заворотнюк
Родные Заворотнюк опровергли смерть актрисы
Родные Заворотнюк опровергли смерть актрисы
анастасія заворотнюк
Никогда не была в коме! Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка