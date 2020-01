Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских денег и части полномочий. Как на это отреагировала британская пресса – читайте на Фактах ICTV.

Ведущий шоу Good Morning Britain Пирс Морган, известный своими критическими высказываниями относительно Меган Маркл, немедленно отреагировал на заявление герцога и герцогини, обвинив жену принца в расколе в королевской семье.

– Вот так выглядит злостное предательство против собственной семьи, – написал Морган в Twitter.

No, that’s what spiteful treachery against your own family looks like. https://t.co/QXEhmQsSgX — Piers Morgan (@piersmorgan) 8 января 2020 г.

Также он добавил, что супруги не защищает свою семью.

– Единственное, что Меган и Гарри не делают, это “защищают” их семьи – они отрекаются от них!

The one thing Meghan & Harry don’t do is ‘protect’ their families – they disown them! https://t.co/QLgaTyQOVX — Piers Morgan (@piersmorgan) 9 января 2020 г.

Читайте: Меган Маркл и принц Гарри отказываются от полномочий – реакция королевы

Корреспондент BBC Джонни Даймонд пишет, что Букингемский дворец был задет их решением.

Королевская семья недовольна не только содержанием заявления, но и тем, что Гарри и Меган ни с кем в королевской семье не советовались.

BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted. — Jonny Dymond (@JonnyDymond) 8 января 2020 г.

Британский таблоид The Sun процитировал своего инсайдера.

– Эта картина была ярким свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью будущего учреждения. С их точки зрения, с этого момента не было смысла торчать.

Издание People утверждает, что принц Уильям предупреждал младшего брата о поспешности решения жениться на американской актрисе.

Роберт Лейси, историк и консультант Netflix’s The Crown, говорит, что ничего подобного раньше не было.

– Это беспрецедентный случай в современной королевской семьи. Трудно думать о ком-либо, кто сделал такой решительный шаг.

Meghan Markle and Prince Harry’s Decision Is ‘Unprecedented in the Modern Royal Family’ https://t.co/LnuqVAuFst (with thanks @robertlacey_com) — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 8 января 2020 г.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.