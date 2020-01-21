Оззи Осборн впервые рассказал, что страдает от болезни Паркинсона

Рок-музыкант Оззи Осборн впервые рассказал о том, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.

Во время интервью он и его жена Шэрон поделились подробностями неврологического заболевания у музыканта.

– Это одна из форм болезни Паркинсона. Существует много разных типов болезни Паркинсона. Это не смертный приговор, но на нервную систему заболевание влияет, – сказала Шэрон.

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Хотя фанаты замечали, что у Оззи были симптомы этой болезни в начале 2000-х годов, рокер рассказал, что узнал о своем диагнозе только в 2019 году.

– Я плохо храню секреты, я больше не могу с этим ходить, – сказал он. – Теперь мне легче смириться с тем, что у меня болезнь Паркинсона.

Напомним, Оззи Осборн отменил мировое турне в 2019 году из-за травмы, полученной дома.

Источник: Usa Today