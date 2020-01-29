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Давайте танцевать! Каменских показала зажигательное видео

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новой публикацией.

На опубликованном в Instagram видео звезда станцевала под свой новый совместный с Jacob Forever и Jessy Frank трек Miami.

Читайте: Поиграем? Настя Каменских показала пикантное фото в белом бикини

– Друзья, давайте танцевать под наш новый зажигательный трек, – написала Каменских под видео.

Певица станцевала в ярком зеленом платье, а образ ее дополнил пояс с надписью NK.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее загоревшая Каменских показала фигуру в мокром купальнике. Звезда была на отдыхе вместе со своим мужем Потапом.

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