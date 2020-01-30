Похожа на Беллуччи: Настя Ивлеева кардинально сменила имидж

Популярная российская блогер и ведущая Настя Ивлеева кардинально сменила внешность.
На новых фото в соцсети Ивлеева предстала с короткой стрижкой, выкрашенной в черный цвет.
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Буквально день назад звездная ведущая хвасталась яркой желто-оранжевой прической. Но тогда ее волосы еще не были обрезаны.
– Быть разной – значит быть свободной, – подписала снимки Ивлеева.
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Поклонники нашли сходство ведущей на фото с актрисой Моникой Беллуччи.
– На Монику Беллуччи похожа, Женщина-вамп, Какая же ты разная, – комментируют пользователи сети.
Напомним, Ивлеева снялась в новогоднем фильме для YouTube вместе с Максимом Галкиным, Kyivstoner и Аллой Пугачевой.