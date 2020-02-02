Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) погиб в автокатастрофе 5 лет назад – 2 февраля 2015. Однако его творчество остается с нами до сих пор.
Некоторые современные артисты добавили в свой репертуар песни легендарного украинского исполнителя, чтобы почтить его память.
Так, группа Антитіла рассказала, что видит в этом огромную ответственность и хочет, чтобы музыка зазвучала по-новому.
Мы собрали для вас песни, которые звучат и после смерти Кузьмы Скрябина.
Океан Эльзы – Мовчати
Святослав Вакарчук записал кавер-версию композиции Мовчати почти сразу после смерти Андрея Кузьменко.
– Запись кавер-версии Мовчати сделано поздно ночью 3 февраля 2015.
Антитіла – Люди, як кораблі
По словам солиста группы Тараса Тополи, все понимали, какая ответственность возложена на новую версию песни, и ему бы хотелось, чтобы Люди, як кораблі в новом видении получили современное звучание.
– Перепев песни Люди, як кораблі – это наше спасибо самому Андрею. Я верю, что он слышит.
Иван Дорн – Танец пінгвіна
Иван Дорн записал кавер-версию на очень известную в 90-х годах песню группы Скрябин Танець пінгвіна.
В новом исполнении композиция стала более ритмичной и современной.
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Pianoбой – Шампанські очі
Дмитрий Шуров выпустил клип на кавер-версию песни Шампанські очі 17 августа. Видео было представлено в день рождения Кузьмы.
Впервые Pianoбой сыграл Шампанські очі на концерте памяти Кузьмы, а впоследствии родилась идея сделать клип на песню.
– Памяти Кузьмы Скрябина, – такую подпись оставила под клипом группа.
Наталья Могилевская – Старі фотографії
На концерте памяти вместе с Натальей Могилевской слова этой песни хором пел многотысячный зал.
К слову, Факты ICTV также делали подборку 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.