Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) погиб в автокатастрофе 5 лет назад – 2 февраля 2015. Однако его творчество остается с нами до сих пор.

Некоторые современные артисты добавили в свой репертуар песни легендарного украинского исполнителя, чтобы почтить его память.

Так, группа Антитіла рассказала, что видит в этом огромную ответственность и хочет, чтобы музыка зазвучала по-новому.

Мы собрали для вас песни, которые звучат и после смерти Кузьмы Скрябина.

Океан Эльзы – Мовчати

Святослав Вакарчук записал кавер-версию композиции Мовчати почти сразу после смерти Андрея Кузьменко.

– Запись кавер-версии Мовчати сделано поздно ночью 3 февраля 2015.

Антитіла – Люди, як кораблі

По словам солиста группы Тараса Тополи, все понимали, какая ответственность возложена на новую версию песни, и ему бы хотелось, чтобы Люди, як кораблі в новом видении получили современное звучание.

– Перепев песни Люди, як кораблі – это наше спасибо самому Андрею. Я верю, что он слышит.

Иван Дорн – Танец пінгвіна

Иван Дорн записал кавер-версию на очень известную в 90-х годах песню группы Скрябин Танець пінгвіна.

В новом исполнении композиция стала более ритмичной и современной.

Читайте: Кузьма жив. Друзья Скрябина о непрочитанных СМС, голубцах и свадьбе дочери

Pianoбой – Шампанські очі

Дмитрий Шуров выпустил клип на кавер-версию песни Шампанські очі 17 августа. Видео было представлено в день рождения Кузьмы.

Впервые Pianoбой сыграл Шампанські очі на концерте памяти Кузьмы, а впоследствии родилась идея сделать клип на песню.

– Памяти Кузьмы Скрябина, – такую ​​подпись оставила под клипом группа.

Наталья Могилевская – Старі фотографії

На концерте памяти вместе с Натальей Могилевской слова этой песни хором пел многотысячный зал.

К слову, Факты ICTV также делали подборку 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.