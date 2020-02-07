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Ида Галич родила первенца

Ида Галич стала мамой. Об этом 7 февраля сообщил ее отец Василий Галич.

Сейчас известная блогерша со своим мужем Аланом получают поздравления от друзей и поклонников.

 

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Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida)

Своему избраннику Галич подарила сына, которого назвали Леон.

В семье блогера малыш стал первенцем.

Читайте: Ивлеева сняла новогодний фильм с Пугачевой, Харламовым и Галкиным

 

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Публикация от Василий Галич (@vasiliigalich)

Напомним, подруга Галич ведущая Настя Ивлеева кардинально изменила внешность.

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