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Страстные поцелуи с 25-летним парнем: Мадонна “оторвалась” в Лондоне

Популярная певица Мадонна отпраздновала окончание своего лондонского тура Madame X страстным поцелуем со своим 25-летним парнем Ахламаликом Уильямсом.

Снимок, на котором 61-летняя звезда целует своего возлюбленного, прикрывая его лицо веером, появилось в соцсети поп-дивы.

 

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Там же можно найти видео, на котором Мадонна “отрывается” на вечеринке.

 

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Публикация от Madonna (@madonna)

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– Спасибо, Лондон… Вы были фанатичны. Не могла бы сделать этого без поддержки всех моих близких, – призналась певица.

Как известно, новый парень Мадонны Ахламалик Уильямс танцует в балете суперзвезды.

Фото: Dreamstime

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