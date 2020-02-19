Страстные поцелуи с 25-летним парнем: Мадонна “оторвалась” в Лондоне

Популярная певица Мадонна отпраздновала окончание своего лондонского тура Madame X страстным поцелуем со своим 25-летним парнем Ахламаликом Уильямсом.
Снимок, на котором 61-летняя звезда целует своего возлюбленного, прикрывая его лицо веером, появилось в соцсети поп-дивы.
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Там же можно найти видео, на котором Мадонна “отрывается” на вечеринке.
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– Спасибо, Лондон… Вы были фанатичны. Не могла бы сделать этого без поддержки всех моих близких, – призналась певица.
Как известно, новый парень Мадонны Ахламалик Уильямс танцует в балете суперзвезды.