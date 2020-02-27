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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Астафьева в откровенном купальнике позирует в отеле Львова

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева похвасталась своей фигурой на новых жарких снимках.

На этот раз Астафьева позировала в купальнике в цветах тельняшки.

Фотосессия звезды состоялась в одном из отелей Львова.

 

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

 

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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“Красивая”, “Бархатная Даша”, “Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море – мы не встретимся никак”, – комментируют фотографии поклонники.

К слову, ранее Астафьева полностью разделась на одном из львовских балконов.

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