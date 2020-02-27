Астафьева в откровенном купальнике позирует в отеле Львова

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева похвасталась своей фигурой на новых жарких снимках.
На этот раз Астафьева позировала в купальнике в цветах тельняшки.
Фотосессия звезды состоялась в одном из отелей Львова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте: Ничего не прикрывает: Ратаковски показала видео эротической фотосессии (18+)
“Красивая”, “Бархатная Даша”, “Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море – мы не встретимся никак”, – комментируют фотографии поклонники.
К слову, ранее Астафьева полностью разделась на одном из львовских балконов.