Актриса Елена Подкаминская стала многодетной матерью, родив своему мужу бизнесмену Денису Гущину третьего ребенка.
Подкаминская сообщила о пополнении в семье 1 марта, хотя ребенок родился еще 21 февраля.
Как назвали сына, счастливые родители пока держат в тайне.
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Известно, что актриса воспитывает девятилетнюю дочь Полину от первого брака, а также дочь Еву, рожденную в браке с Гущиным в 2017 году.
Биография россиянки Елены Подкаминской стала интересна зрителям после выхода сериала Кухня, где она сыграла одну из главных ролей.
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Напомним, 3 февраля голливудская актриса Милла Йовович родила дочь.