Актриса Елена Подкаминская стала многодетной матерью, родив своему мужу бизнесмену Денису Гущину третьего ребенка.

Подкаминская сообщила о пополнении в семье 1 марта, хотя ребенок родился еще 21 февраля.

Как назвали сына, счастливые родители пока держат в тайне.

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Известно, что актриса воспитывает девятилетнюю дочь Полину от первого брака, а также дочь Еву, рожденную в браке с Гущиным в 2017 году.

Биография россиянки Елены Подкаминской стала интересна зрителям после выхода сериала Кухня, где она сыграла одну из главных ролей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 1 Мар 2020 в 2:04 PST

Напомним, 3 февраля голливудская актриса Милла Йовович родила дочь.