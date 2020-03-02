PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Третий ребенок – мальчик: Елена Подкаминская снова стала матерью

Актриса Елена Подкаминская стала многодетной матерью, родив своему мужу бизнесмену Денису Гущину третьего ребенка.

Подкаминская сообщила о пополнении в семье 1 марта, хотя ребенок родился еще 21 февраля.

Как назвали сына, счастливые родители пока держат в тайне.

Читайте: У Джигана родился четвертый ребенок – имя и первое фото

Известно, что актриса воспитывает девятилетнюю дочь Полину от первого брака, а также дочь Еву, рожденную в браке с Гущиным в 2017 году.

Биография россиянки Елены Подкаминской стала интересна зрителям после выхода сериала Кухня, где она сыграла одну из главных ролей.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)

Напомним, 3 февраля голливудская актриса Милла Йовович родила дочь.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка