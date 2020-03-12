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Том Хэнкс заселился в гостиницу, где жил инфицированный Covid-19 китаец — СМИ

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон приехали в Австралию, где инфицировались новым коронавирусом, чуть более месяца назад.

Супруги остановились в одном из роскошных отелей, в котором пентхаус стоит около $1 100 за сутки, пишут СМИ.

За несколько дней до заселения Хэнкса с супругой у 44-летнего мужчины из китайского Уханя, который жил в том же комплексе зданий гостиницы, был обнаружен положительный результат на Covid-19.

Читайте: Какие страны ввели ограничения или запрет на въезд из-за коронавируса (СПИСОК)

Напомним, Том Хэнкс заразился коронавирусом в Австрилии, где находится на съемках байопика Элвиса Пресли.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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