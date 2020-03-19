Куриленко рассказала, чем ее лечат от коронавируса в Лондоне

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Сейчас она чувствует себя намного лучше и находится дома в Лондоне.

Куриленко сообщила, что врачи никаких лекарств для лечения коронавируса ей не назначали.

— Мне сказали принимать парацетамол на случай, если у меня слишком высокая температура и слишком сильная боль. Тем не менее, я принимаю витамины и добавки.

Также она добавила, что витамины не излечивают коронавирус, а только помогают укрепить иммунную систему для борьбы.

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Куриленко принимает пантотеновую кислоту, Витамин Е, Витамин С, Куркумин и другие витамины.

Также актриса добавила, что сейчас проводит время с сыном, принимая все профилактические меры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 18 Мар 2020 в 8:15 PDT

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксированы еще два случая коронавируса.