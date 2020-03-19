PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Куриленко рассказала, чем ее лечат от коронавируса в Лондоне

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Сейчас она чувствует себя намного лучше и находится дома в Лондоне.

Куриленко сообщила, что врачи никаких лекарств для лечения коронавируса ей не назначали.

— Мне сказали принимать парацетамол на случай, если у меня слишком высокая температура и слишком сильная боль. Тем не менее, я принимаю витамины и добавки.

Также она добавила, что витамины не излечивают коронавирус, а только помогают укрепить иммунную систему для борьбы.

Читайте: Карантин в Украине: все, что нужно знать и последние новости

Куриленко принимает пантотеновую кислоту, Витамин Е, Витамин С, Куркумин и другие витамины.

Также актриса добавила, что сейчас проводит время с сыном, принимая все профилактические меры.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксированы еще два случая коронавируса.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка