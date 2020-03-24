Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус

78-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в больницу в Коммунарке.
Как рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев, певец сам решил лечь в больницу, когда почувствовал недомогание.
— Врачи посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем, — сказал Дмитриев.
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Лещенко с супругой чувствуют себя хорошо, рассказал народный артист России Владимир Винокур.
К слову, Факты ICTV писали, что Лещенко с женой в феврале провели неделю в Европе.
Источник: Интерфакс
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