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Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус

78-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в больницу в Коммунарке.

Как рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев, певец сам решил лечь в больницу, когда почувствовал недомогание.

— Врачи посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем, — сказал Дмитриев.

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Лещенко с супругой чувствуют себя хорошо, рассказал народный артист России Владимир Винокур.

К слову, Факты ICTV писали, что Лещенко с женой в феврале провели неделю в Европе.

Источник: Интерфакс

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