Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус

78-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в больницу в Коммунарке.

Как рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев, певец сам решил лечь в больницу, когда почувствовал недомогание.

— Врачи посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем, — сказал Дмитриев.