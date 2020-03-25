Нужно срочно распустить волосы: Джаред Лето ворвался в прямой эфир к Никитюк

Солист американской группы 30 seconds to Mars Джаред Лето позвонил украинской ведущей Лесе Никитюк, когда она общалась со своими поклонниками в прямом эфире в соцсети.

Приятно впечатленная Никитюк рассказала иностранной звезде о том, что она из Хмельницкого и находится на самоизоляции из-за коронавируса.

— О Боже, дурачок! Ты мне позвонил. Нужно срочно распустить волосы, — сказала ведущая.

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Джаред Лето, со своей стороны, передал приветы украинцам и призвал беречь близких и оставаться дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 24 Мар 2020 в 1:32 PDT

Напомним, Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве и подтвердил это, опубликовав видео своего руфа.