Нужно срочно распустить волосы: Джаред Лето ворвался в прямой эфир к Никитюк

Солист американской группы 30 seconds to Mars Джаред Лето позвонил украинской ведущей Лесе Никитюк, когда она общалась со своими поклонниками в прямом эфире в соцсети.
Приятно впечатленная Никитюк рассказала иностранной звезде о том, что она из Хмельницкого и находится на самоизоляции из-за коронавируса.
— О Боже, дурачок! Ты мне позвонил. Нужно срочно распустить волосы, — сказала ведущая.
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Джаред Лето, со своей стороны, передал приветы украинцам и призвал беречь близких и оставаться дома.
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Напомним, Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве и подтвердил это, опубликовав видео своего руфа.