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Нужно срочно распустить волосы: Джаред Лето ворвался в прямой эфир к Никитюк

Солист американской группы 30 seconds to Mars Джаред Лето позвонил украинской ведущей Лесе Никитюк, когда она общалась со своими поклонниками в прямом эфире в соцсети.

Приятно впечатленная Никитюк рассказала иностранной звезде о том, что она из Хмельницкого и находится на самоизоляции из-за коронавируса.

— О Боже, дурачок! Ты мне позвонил. Нужно срочно распустить волосы, — сказала ведущая.

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Джаред Лето, со своей стороны, передал приветы украинцам и призвал беречь близких и оставаться дома.

 

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве и подтвердил это, опубликовав видео своего руфа.

Фото: Dreamstime

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