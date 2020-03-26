Отлетел на четыре метра: рэпер Bugzy Malone разбился на квадроцикле

Британский рэпер Bugzy Malone получил серьезные травмы после аварии на своем квадроцикле.

Очевидцы рассказали, что музыкант отлетел на четыре метра от своего квадроцикла после того, как врезался на нем в Audi.

На видео, которое снимали его друзья, видно, что рэпер лежит на дороге после удара. В каком он состоянии был госпитализирован, пока неизвестно.

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— Он был в оранжевом пиджаке. Мы позвонили в скорую помощь и продолжали общаться с ним, пока не приехали медики, — рассказал очевидец ДТП.

Bugzy Malone — грайм-исполнитель из Манчестера. Его мини-альбомы регулярно попадали в топ-10 хит-парада Великобритании.

Напомним, в январе прошлого года рэпер Juice WRLD умер от передозировки оксикодона и кодеина.

Источник: thebugzymalone