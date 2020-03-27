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Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом

Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна забрали в больницу в Берлине с коронавирусом. У него была очень высокая температура.

На данный момент Линдеманн пребывает на карантине в отделении интенсивной терапии.

Читайте: У премьера Великобритании Бориса Джонсона диагностировали коронавирус

В марте Линдеманн дал несколько концертов в России со своим новым проектом Lindemann.

Напомним, в Германии зарегистрировано более 43 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом. Более 260 инфицированных умерли.

Источник: Bild

Фото: Dreamstime

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