Джиган и Оксана Самойлова разводятся

Российский рэпер Джиган расстается с женой Оксаной Самойловой.

Об этом российская модель сообщила в своем Instagram.

— Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны. А я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, — говорит Самойлова.

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Модель утверждает, что рэпер постоянно ей изменял.

Драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Артист снимал прямые эфиры в Instagram и на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива.

Как писали Факты ICTV, в феврале Оксана Самойлова родила Джигану мальчика. Ребенка назвали Давид.

Источник: Оксана Самойлова

Фото: Оксана Самойлова