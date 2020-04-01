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Гитарист Slayer и Exodus Гэри Холт заболел коронавирусом

Гитарист рок-групп Slayer и Exodus Гэри Холт заболел коронавирусом Covid-19.

Об этом артист написал у себя в Instagram, но сообщение потом удалил.

Холт сдал тест 11 дней назад. К этому времени большинство симптомов у артиста уже прошли.

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— Я прекрасно себя чувствую. В жизни у меня были моменты и сложнее, но сейчас с моим здоровьем все нормально, — написал он.

Холт добавил, что результат теста его жены Лайзы был отрицательным.

Перед тем как сдать анализ на коронавирус, гитарист ездил по Европе в туре с группами Testament и Death Angel.

По возвращении барабанщик Death Angel Вилл Кэрролл и вокалист Testament Чак Билли сдали позитивные тесты на Covid-19.

Как писали Факты ICTV, британский актер Эндрю Джек умер от коронавируса.

76-летний киноактер известен по роли майора Калуана Ематта в киносаге Звездные войны.

Источник: Nme

Фото: Dreamstime

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