Блогер Павел Петель погиб в ДТП под Москвой

Блогер Павел Петель погиб в ДТП с таксистом, которого остановил по пути в Москву.

На Симферопольском шоссе в районе Подольска (Подмосковье) Mercedes на скорости около 200 км/ч влетел в фуру, стоявшую на заправке.

В авто находились четыре человека. Водитель и два пассажира погибли на месте, выжил только один.

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Петеля два дня искали родные и только сейчас смогли установить, что он погиб в аварии в России.

Бьюти-блогер Сергей Остриков в Instagram подтвердил смерть своего друга.

– Получено подтверждение из морга. Павел погиб. Я не знаю, что делать. По российскому законодательству, я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину, скорее всего, не отправят, – написал он.

Остриков обеспокоен тем, как похоронить друга:

– Наверное, надо делать кремацию, но как передать документы на это решение из другой страны?

Павлу Петелю было 44 года, родился в Днепре, в 2010 году приехал покорять Россию. Там он занимался бодибилдингом, часто появлялся на улице в женской одежде и с ярким макияжем. Имел также свой видеоблог, где в образе богатой женщины рассуждал о моде. В соцсетях выставлял фото в нижнем белье.

Фото: Павло Петель