Блогер Павел Петель погиб в ДТП под Москвой

Блогер Павел Петель погиб в ДТП с таксистом, которого остановил по пути в Москву.
На Симферопольском шоссе в районе Подольска (Подмосковье) Mercedes на скорости около 200 км/ч влетел в фуру, стоявшую на заправке.
В авто находились четыре человека. Водитель и два пассажира погибли на месте, выжил только один.
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Петеля два дня искали родные и только сейчас смогли установить, что он погиб в аварии в России.
Бьюти-блогер Сергей Остриков в Instagram подтвердил смерть своего друга.
– Получено подтверждение из морга. Павел погиб. Я не знаю, что делать. По российскому законодательству, я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину, скорее всего, не отправят, – написал он.
Остриков обеспокоен тем, как похоронить друга:
– Наверное, надо делать кремацию, но как передать документы на это решение из другой страны?
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Получено подтверждение из морга. Павел погиб. Я не знаю, что делать. По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину скорее всего не отправят. Родственники при закрытых границах скорее всего не смогут приехать из Украины. Наверное, надо делать кремацию, но как передать документы на это решение из другой страны? Может быть есть кто-то подкованный в этой непростой теме в это непростое время, кто мог бы проконсультировать или помочь? Любимый Пашин кот #Хромик к своему счастью не понимает, что случилось. Но вопрос с его новым домом также надо срочно решать. Я очень люблю Хромика, но у меня сильнейшая аллергия на кошек, забрать не смогу. Если вы готовы подарить свою заботу не очень ручному 8-летнему коту с пугливым уличным характером, пожалуйста, напишите мне пару фраз, почему именно у вас Хромику будет хорошо. Паша бы не хотел, чтобы он оказался в случайных руках.
Павлу Петелю было 44 года, родился в Днепре, в 2010 году приехал покорять Россию. Там он занимался бодибилдингом, часто появлялся на улице в женской одежде и с ярким макияжем. Имел также свой видеоблог, где в образе богатой женщины рассуждал о моде. В соцсетях выставлял фото в нижнем белье.
Фото: Павло Петель