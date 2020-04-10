“Русалка” Куриленко снялась полностью обнаженной

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников пикантным снимком.
Куриленко в образе русалки появилась на фото полностью обнаженной. Интересно, что волосы, прикрывающие тело звезды, нарисовали при помощи компьютерной графики.
Поклонники оценили смелую публикацию актрисы и призвали ее делать подобные фото чаще.
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“Сказочная красота”, “Сексуальная”, “Круто, делай больше таких фото”, “Ольга, ты — огонь”, — написали люди.
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Напомним, Куриленко, которая вылечилась от коронавируса, рассказала о симптомах болезни.
Фото: olgakurylenkoofficial