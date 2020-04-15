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У Шнурова коронавирус: музыкант назвал свое заявление шуткой

Российский музыкант Сергей Шнуров объяснил, что не инфицирован коронавирусом, а его заявление об этом ранее было просто шуткой.

О своем якобы заражении лидер рок-группы Ленинград сообщил во время прямого эфира в Instagram футболиста Александра Кержакова.

На видео он отговаривал спортсмена приезжать к нему на дачу, чтобы тот не заразился от него коронавирусом.

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— Ни один вирус еще не отменял шутливой беседы и разговора ни о чем, — сказал Шнуров в своем обращении через соцсеть.

Музыкант добавил, что если бы действительно заразился, то сделал бы официальное заявление.

Напомним, Шнуров пошел в большую политику и вступил в Партию роста, с которой может баллотироваться в Госдуму.

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