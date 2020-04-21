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Без нижнего белья: Мэттью Перри показал свое хобби на карантине

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в Друзьях, поделился результатами своего нового карантинного хобби – выпекания.

50-летняя звезда комедийного сериала опубликовала фотографию своего свежеприготовленного печенья. При этом Перри утверждает, что пек его без трусов.

 

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Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

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Похоже, актер своей выпечкой намекает на одну из серий Друзей, в которой Джоуи надевает все вещи Чендлера (без белья) и пародирует его.

Как известно, из-за карантина отложено воссоединение друзей в знаменитом сериале. Ранее выход новой серии Друзей был намечен на май 2020 года.

Фото: mattyperry4

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