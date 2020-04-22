Холли Берри призналась, что Пирс Броснан спас ей жизнь

Голливудская актриса Холли Берри призналась, что ее коллега по съемочной площадке Пирс Броснан спас ей жизнь во время съемок фильма про Джеймса Бонда Умри, но не сегодня.

53-летняя звезда раскрыла секрет, который она хранила с 2002 года, в программе The Tonight Show.

По словам Холли Берри, Броснан спас ей жизнь, когда она начала задыхаться, подавившись фиником.

— Я должна была вести себя сексуально, поедая финик, и пытаясь соблазнить Джеймса Бонда, которого играл Броснан, — рассказала Берри. – Но вместо этого я подавилась, и Пирсу пришлось использовать на мне прием Геймлиха.

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После этого актер стал для нее одним из самых любимых людей во всем мире, призналась Холли Берри.

Как известно, премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать перенесли из-за коронавируса.