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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Преувеличивала успехи: Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Журнал Forbes лишил американскую модель Кайли Дженнер статуса миллиардера,поскольку ее состояние составляет менее $900 млн.

Весной прошлого года журнал назван ее самым молодым миллиардером в истории.

Теперь Forbes утверждает, что она все это время раздувала масштаб и успех своего бизнеса.

Издание провело пересчет состояния Дженнер и выяснило, что осенью 2019 года модель приобрела 51% бренда Kylie Cosmetics.

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Однако, по данным издания, оставшаяся доля модели в Kylie Cosmetics меньше, чем убеждала ее семья Кардашьян-Дженнер в СМИ: 44,1%, а не 49%.

С момента заключения сделки котировки акций Coty упали более чем на 60%.

Напомним, Кайли Дженнер во второй раз возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров мира. В свои 22 года она владеет состоянием в более $1,2 млрд.

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