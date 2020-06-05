Каждый визит украинской певицы и актрисы Даши Астафьевой во Львов не обходится без внимания, особенно мужского, стоит только звезде обнажиться в городе.
И вот Астафьева порадовала поклонников своей фигуры новым горячим снимком.
Для фотосессии певица полностью обнажилась в одном из львовских отелей. Лишь маленькие штрихи на постобработке скрывают самые интимные места на теле модели.
Читайте: Было страшно: Астафьева испытала на себе огненный массаж
— Настроение – Львов, — подписала снимок Астафьева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В этом же отеле звезда хвасталась фигурой в купальнике в цветах тельняшки и выходила на балкон, прикрываясь одеялом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram