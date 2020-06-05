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Настроение — Львов: Астафьева полностью обнажилась в отеле (18+)

Каждый визит украинской певицы и актрисы Даши Астафьевой во Львов не обходится без внимания, особенно мужского, стоит только звезде обнажиться в городе.

И вот Астафьева порадовала поклонников своей фигуры новым горячим снимком.

Для фотосессии певица полностью обнажилась в одном из львовских отелей. Лишь маленькие штрихи на постобработке скрывают самые интимные места на теле модели.

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— Настроение – Львов, — подписала снимок Астафьева.

 

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

В этом же отеле звезда хвасталась фигурой в купальнике в цветах тельняшки и выходила на балкон, прикрываясь одеялом.

 

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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