Каждый визит украинской певицы и актрисы Даши Астафьевой во Львов не обходится без внимания, особенно мужского, стоит только звезде обнажиться в городе.

И вот Астафьева порадовала поклонников своей фигуры новым горячим снимком.

Для фотосессии певица полностью обнажилась в одном из львовских отелей. Лишь маленькие штрихи на постобработке скрывают самые интимные места на теле модели.

Читайте: Было страшно: Астафьева испытала на себе огненный массаж

— Настроение – Львов, — подписала снимок Астафьева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 5 Июн 2020 в 4:18 PDT

В этом же отеле звезда хвасталась фигурой в купальнике в цветах тельняшки и выходила на балкон, прикрываясь одеялом.