Актер Михаил Ефремов устроил ДТП, врезавшись на своем Jeep Cherokee в Ладу в районе Смоленской площади в Москве.

Как видно на видео, которым поделились очевидцы, в аварии пострадал мужчина. Его с травмами увезли на реанимобиле, когда смогли извлечь из салона.

Ефремов, судя по кадрам, находился за рулем иномарки в нетрезвом состоянии. К полицейской машине его вели под руку.

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У Ефремова имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости, пишут российские СМИ.

Пьяные выходки Ефремова

Очевидцы аварии с Ефремовым не скрывали своего возмущения тем, что актер вновь “отличился” в неадекватном состоянии.

В 2018 году Ефремова осудили за поведение, когда он вышел на сцену в пьяном виде и материл зрителей.

В сети также гуляет видео, на котором пьяный Ефремов пытался разогнать сотрудников полиции во время митинга в 2019 году.

Напомним, 5 июня стало известно о том, что умер народный артист РФ Михаил Кокшенов.