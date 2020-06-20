Не буду иметь ни одного дома: Маск продал основную резиденцию за $29 млн

Глава SpaceX и Tesla Маск продал один из своих домов в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за $29 млн.

Американские СМИ пишут, что Илон Маск заключил соглашение на продажу своей основной резиденции с китайским миллиардером.

Недвижимость была продана на $12 млн дороже, чем Маск заплатил за нее меньше восьми лет назад, в конце 2012 года.

Огражденный стенами и оснащенный современной системой безопасности дом занимает площадь более 16 тыс. кв. футов, имеет семь спален и 11 ванных.

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Маск распродает всю недвижимость

Похоже, глава SpaceX и Tesla всерьез решил осуществить свой разрекламированный план “не иметь ни одного дома”.

— Я продаю почти все физическое имущество. Не буду иметь ни одного дома, — написал Маск в Twitter в мае.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020



Отметим, что до достижения этой цели Маску еще предстоит пройти долгий путь. На начало июня он все еще владеет пятью имениями в Бель-Эйре, а также другой землей.

Источник:Wall Street Journal