Как вам не стыдно: Хэнкс и Энистон обратились к людям, не носящим маски

Двое голливудских актеров Том Хэнкс и Дженнифер Энистон обратились к фанатам с призывом носить маски и соблюдать социальную расстоянию в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Хэнкс, который вместе с женой переболел Covid-19 в марте, заговорил о важности противоэпидемических правил во время пресс-конференции, посвященной его предстоящему фильму.

— Если кто-то не может найти в себе сил носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки — просто думаю, вам должно быть стыдно. Господи, это здравый смысл, — сказал 63-летний Хэнкс.

51-летняя Энистон поделилась похожими мыслями в своем посте в Instagram во вторник.

Звезда Друзей опубликовала фото себя в черной маске с длинной речью, адресованной ее поклонникам.

— Я понимаю, что маски неудобны. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются… рабочие места теряются… работники здравоохранения достигают абсолютного истощения. И так много жизней было унесено этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно, — написала она.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Июн 2020 в 2:18 PDT

Коронавирус у Тома Хэнкса

12 марта у Хэнкса и его жены Риты Уилсон обнаружили коронавирус. Тест показал положительный результат, когда супруги находились в Австралии, где Хэнкс снимался в фильме об Элвисе Пресли.

17 марта Хэнкса и его жену выписали из больницы после лечения.

В конце апреля голливудский актер и его жена рассказали, что стали донорами плазмы для помощи в разработке вакцины от коронавируса.

Источник: People