PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Канье Уэст заявил, что идет в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хочет идти в президенты США.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

— Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее, — написал исполнитель.

В комментариях его уже поддержал основатель компаний SpaceX Илон Маск:

— У тебя есть моя полная поддержка!

Читайте: Канье Уэст и Маск стали героями новых мемов

Когда именно рэпер хочет участвовать в выборах — неизвестно. В этом году регистрация кандидатов уже завершилась, а следующие выборы должны пройти в 2024 году.

Это уже не первый раз, когда Канье Уэст заявляет о президентских амбициях. Так, в 2015 году на церемонии MTV Video Music Awards он сказал, что рассматривает такую ​​возможность.

Еще одно заявление было в 2019 году на ежегодном фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival. Там рэпер отметил, что хочет баллотироваться в 2024 году.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка