Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хочет идти в президенты США.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

— Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее, — написал исполнитель.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

В комментариях его уже поддержал основатель компаний SpaceX Илон Маск:

— У тебя есть моя полная поддержка!

Читайте: Канье Уэст и Маск стали героями новых мемов

Когда именно рэпер хочет участвовать в выборах — неизвестно. В этом году регистрация кандидатов уже завершилась, а следующие выборы должны пройти в 2024 году.

Это уже не первый раз, когда Канье Уэст заявляет о президентских амбициях. Так, в 2015 году на церемонии MTV Video Music Awards он сказал, что рассматривает такую ​​возможность.

Еще одно заявление было в 2019 году на ежегодном фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival. Там рэпер отметил, что хочет баллотироваться в 2024 году.