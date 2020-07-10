Депп угрожал “отрезать” Маску пенис из-за его отношений с Херд

Голливудский актер Джонни Депп угрожал “отрезать” Илону Маску пенис, потому что полагал, что у основателя SpaceX был роман с его женой актрисой Эмбер Херд.

Высокий суд в Лондоне показал переписку между Деппом и бывшим женихом Леди Гаги Кристианом Карино, в котором актер писал:

— Я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел, например, другую сторону его пениса, когда я отрежу его.

Депп обвинил Херд во “внебрачной связи” с миллиардером Маском, который отрицает это, настаивая на том, что их отношения с актрисой начались только после того, как она подала на развод.

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Суд Деппа против The Sun

Депп подал в суд на издание The Sun за клевету после того, как газета написала о том, что он избивал Херд.

7 июля Депп на заседании суда в Лондоне, где Херд является ответчицей, назвал свою бывшую жену социопатом, нарциссизмом и лгуньей.

Он заявил, что для Херд брак с ним был только карьерной лестницей.

— Я убежден, что она сознательно вошла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что было ценного, а потом уничтожить то, что осталось, — заявил Джонни.

Депп признался, что Херд унижала и избивала его. Однажды, когда она бросила в него бутылку, у Деппа отрезало часть пальца.

Также актер уверяет, что сам на Эмбер никогда не поднимал руку.

Фото: amberheard