Милкшейк на лицо: Ирина Шейк подала в суд на известного блогера

34-летняя российская модель Ирина Шейк подала в суд на 19-летнего блогера Владимира Горяинова из-за песни о себе.

Горяинов, более известный как Володя XXL, пиарился в сети благодаря провокационным куплетам, в которых упоминал имя Ирины Шейк.

Слова о том, что “он делает милкшейк на лицо Ирины Шейк” оскорбили бывшую возлюбленную голливудского актера Брэдли Купера и она подала на блогера в суд.

Горяинов сам опубликовал на своей странице в соцсети повестку.

Под этим постом набралось множество комментариев с осуждением “творчества” Горяинова.

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Шейк с книгой о Путине возмутила поклонников

В апреле 2020 года сама Шейк получила большую порцию критики, когда опубликовала фото с книгой о президенте РФ Владимире Путине.

Модель, которая хотела призвать людей сидеть дома во время карантина из-за коронавируса, выбрала для своего поста книгу с Путиным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 25 Кві 2020 р. о 7:30 PDT

За это Шейк напомнили о преступлениях российского лидера в отношении Украины и Грузии, а также посоветовали вернуться из США обратно на родину.

Источник: Cosmopolitan