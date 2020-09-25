Американская певица Селена Гомес поделиться фотографией, на которой она показала шрам после операции по трансплантации почки в 2017 году.

Селена Гомес призналась, что сначала стеснялась шрама, однако впоследствии почувствовала уверенность для того, чтобы не скрывать его.

— Когда мне пересадили почку, я помню, что сначала было очень трудно показать мой шрам. Я не хотела, чтобы это было на фотографиях, поэтому я надевала вещи, которые могли бы это прикрыть. Сейчас больше, чем когда-либо, я чувствую уверенность в том, кто я и что я пережила… и горжусь этим, — подписала фото звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 24 Сен 2020 в 9:57 PDT



Кстати, Селена Гомес снялась в синем сплошном купальнике от своей подруги Терезы Мингус.

В течение 10 минут на фотографии было более 1,1 миллиона лайков.

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Болезнь и операция на теле Селены Гомес

В 2017 году Селене Гомес понадобилась трансплантация почки из-за серьезного аутоиммунного заболевания — системной красной волчанки.

Донором стала лучшая подруга певицы Франсия Раиса.

Как рассказала Селена Гомес в интервью после операции, Раиса сама предложила отдать ей почку.