Винник заразился коронавирусом, у певца двусторонняя пневмония

Певец Олег Винник заразился коронавирусом. Об этом стало известно в эфире шоу на одном из украинских телеканалов.

Ведущий сообщил, что у Винника из-за коронавируса развилась двусторонняя пневмония и он не сможет принять участие в записи телепрограммы.

Положительный тест на вирус сдала также партнерша Винника по шоу хореограф Елена Шоптенко.

Винник подтвердил информацию о своем заражении в Instagram.

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Фреймут поборола Covid-19

23 августа еще одна участница этого шоу телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что заразилась коронавирусом.

Через две недели после этого Фреймут победила болезнь, находясь на самоизоляции.