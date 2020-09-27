Винник заразился коронавирусом, у певца двусторонняя пневмония

Певец Олег Винник заразился коронавирусом. Об этом стало известно в эфире шоу на одном из украинских телеканалов.
Ведущий сообщил, что у Винника из-за коронавируса развилась двусторонняя пневмония и он не сможет принять участие в записи телепрограммы.
Положительный тест на вирус сдала также партнерша Винника по шоу хореограф Елена Шоптенко.
Винник подтвердил информацию о своем заражении в Instagram.
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Друзі, дякую усім за вашу щиру любов та підтримку! На жаль, через COVID-19 ми з @alena_shoptenko не змогли танцювати для вас. Знаємо, як ви на нас чекали і дякуємо за те що віддали за нас свої голоси ????????❤ Хвороба настигла зненацька, наразі ми активно лікуємося. Бережіть себе і будьте здорові!
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Фреймут поборола Covid-19
23 августа еще одна участница этого шоу телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что заразилась коронавирусом.
Через две недели после этого Фреймут победила болезнь, находясь на самоизоляции.