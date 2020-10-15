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Режиссер Ридли Скотт и актер Хоакин Феникс работают над новым фильмом

Хоакин Феникс и режиссер Ридли Скотт планируют вместе работать над фильмом Kitbag, о Наполеоне Бонапарте. Сейчас фильм на стадии разработки.

Хоакин сыграет главную роль в картине. За сценарий отвечает Дэвид Скарп, который известен по сценарию к фильму Все деньги времени.

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Самая свежая работа актера — роль в драме С’топ С’топ Майкла Миллса, где Хоакин сыграл художника Джонни.

Режиссер Ридли Скотт недавно завершил работу над новым фильмом Последняя дуэль с Адамом Драйвером и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Режиссер также планирует взяться за фильм Гуччи, в котором сыграют Леди Гага, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Адам Драйвер.

Ридли Скотт и Хоакин Феникс уже работали вместе над созданием исторической драмы Гладиатор 20 лет назад. Фильм номинировался на 119 наград.  В 2001 году по версии MTV Movie Awards ленту признали лучшим фильмом.

Хоакин Феникс стал отцом

Руни Мара и Хоакин Феникс стали родителями. Они назвали малыша в честь погибшего брата актера — Ривер. Брат Хоакина был успешным актером. Он умер в 23 года от передозировки наркотиками.

Источник: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

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