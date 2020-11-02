Обвинения “в основном правдивые”: Депп проиграл суд против The Sun

Джонни Депп в понедельник проиграл судебное дело против британской газеты, которая назвала его “избивателем жен” и утверждала, что существуют “неопровержимые доказательства” того, что он неоднократно нападал на актрису Эмбер Херд во время их брака.

Британский судья, слушавший дело, вынес свое решение онлайн в понедельник, 2 ноября.

— Истцу не удалось выиграть иск о клевете, — написал судья, заявив, что ответчики доказали, что опубликованные ими материалы “в основном правдивы”.

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Суд Деппа против The Sun

В судебном процессе Деппа против издания The Sun Херд проходила свидетелем, из-за чего в июле заголовки газет и материалов в интернете пестрели скандальными фактами, которые друг против друга высказывали стороны.

В своих показаниях бывшая жена Деппа заявила, что актер 14 раз нападал на нее за время их отношений. Адвокат, представлявший газету, заявил суду, что Депп применял насилие против Херд из-за того, что она не могла смириться с его алкогольной и наркозависимостями.

Депп отверг все претензии и заявил, что Херд на самом деле была обидчиком. Актер рассказал, что его бывшая жена провоцировала споры и однажды бросила в него бутылку водки, отрезав ему кончик пальца.

Херд ответила, что Депп отрубил себе палец во время ссоры.

Также актриса признала, что однажды ударила Деппа, но, по ее словам, она пыталась защитить свою сестру, которую актер якобы собирался столкнуть с лестницы.

Источник: The New York Times