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Ольга Тетеріна |

Умер режиссер Роман Виктюк

На 84-м году жизни скончался театральный режиссер и народный артист Роман Виктюк. Он умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

О его смерти сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

-Роман Григорьевич умер в больнице, это произошло сегодня, — сообщили в театре.

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