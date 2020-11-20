Голливудская актриса Холли Берри рассказала подписчикам о своем сексуальном опыте. Кинозвезда призналась, что первый оргазм она чувствовала еще в детстве, когда ей было 11 лет.

Берри поделилась этой информацией в социальных сетях, во время общения с фанатами. Она говорила о сексе со своей подругой Линдси Флорес, она спросила актрису об оргазме.

— Я помню свой первый оргазм. Я сделала это сама, — сказала Холли Берри.

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Актриса добавила, что таким образом она исследовала сексуальность своего тела.

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54-летняя актриса Холли Берри сыграла роли в фильмах: Познакомьтесь с Дороти Дендридж, Люди Иск, Бал монстров, Умри, но не сегодня и Женщина-Кошка.

За роль в фильме Познакомьтесь с Дороти Дендридж она получила Золотой глобус и Эмми. В 2007 году Берри стала обладательницей звезды на Голливудской аллее славы.

Холли Берри рассказала, что ее жизнь была под угрозой

Актриса Холли Берри призналась, что ее коллега на съемочной площадке Пирс Броснан спас ей жизнь во время съемок фильма Умри, но не сегодня. Она утверждает, что Броснан спас ее, когда актриса начала задыхаться, подавившись фиником. Премьеру этого фильма перенесли из-за коронавируса.

Источник: Холли Берри

Фото: Холли Берри