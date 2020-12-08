Всегда находи свой свет: Ким Кардашьян погрелась на солнце в мини-бикини

40-летняя звезда Ким Кардашьян поразила поклонников новой подборкой фотографий в бикини в Instagram.
Для фотографий звезда реалити-шоу надела откровенное темно-зеленое мини-бикини, когда грелась на солнце и принимала чувственные позы, отдыхая в гидромассажной ванне.
— Всегда находите свой свет! — подписала публикацию Кардашьян.
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Кардашьян отпраздновала день рождения
21 октября Ким Кардашьян исполнилось 40 лет. По случаю праздника родные модели устроили для нее вечеринку-сюрприз.
Они воссоздали особые дни рождения, которые Кардашьян отпраздновала на протяжении всей жизни, просмотрев для этого старые домашние видео.