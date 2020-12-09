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Віталій Плахта |

Не Кардашьян и не Лопес: названа звезда с лучшими ягодицами в мире

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал звезду с лучшими ягодицами в мире по правилу золотого сечения.

Ею оказалась 49-летняя британская телеведущая Аманда Холден.

 

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Публикация от Amanda Holden (@noholdenback)

Древние греки утверждали, что такая пропорция является высшим проявлением совершенства.

Фрати утверждает, что, согласно математике красоты, идеальное соотношение ягодиц, талии и груди должно быть 3:2:3, а идеальное соотношение верхней части бедра к нижней части бедра — 6:4.

Что на счет Кардашьян и Лопес

При этом эксперт по пластической хирургии не считает идеальными пропорции тела признанных красавиц Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.

По подсчетам Фрати, женщины обладают слишком широкими  бедрами, что приводит параметры их тела к соотношению 2:2:3.

Читайте: Всегда находи свой свет: Ким Кардашьян погрелась на солнце в мини-бикини

Холден против Хадид

В октябре 2019 года руководитель другой клиники пластической хирургии Джулиан Де Сильва назвал Беллу Хадид женщиной с идеальной внешностью.

Эксперт высчитал, что  пропорции супермодели на 94,35% близки к совершенству.

Фото: noholdenback

Источник: The Sun

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