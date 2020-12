Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни завел аккаунт в социальной сети TikTok.

На первом видео, которое набрало более 3,2 млн просмотров, Маккартни показал подписчикам свою студию, где он записал последний альбом McCartney III.

Сейчас на его странице четыре видео. Музыкант показал свои прогулки верхом на лошади Аппалуза, которая изображена на обложке нового альбома. Также для видео он играл на гитаре и танцевал с фильтрами.

Кроме того, в приложение загружены десять песен Маккартни, в том числе Maybe I’m Amazed, Band on the Run, Jet, Uncle Albert/Admiral Halsey, Come on To Me и другие.

В 2011 году Пол Маккартни был признан одним из лучших басистов всех времен по версии авторитетного журнала Rolling Stone.

Он получил широкую известность как активист за права животных и сторонник вегетарианства. Больше информации о Маккартни читайте в материале.

Источник: Пол Маккартни