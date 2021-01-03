Известный американский телеведущий Ларри Кинг заболел коронавирус, его госпитализировали.

Об этом сообщили близкие к его семье источники. Они отметили, что 87-летний Кинг уже в течение недели лечится в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

— За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет борьбу, — отметили источники.

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В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, а в 2020 году перенес инсульт.

Также в прошлом году ведущий пережил трагедию, когда двое его детей умерли с разницей менее чем в месяц. Его сын Энди умер от сердечного приступа в июле, а его дочь Чайя умерла от рака легких в августе.

Журналист 25 лет вел программу Ларри Кинг в прямом эфире CNN.

Владимир Коренев умер от коронавируса

2 января умер Владимир Коренев — народный артист России, который был известен всем по главной роли в советском фильме Человек-амфибия.

Родные актера сообщили, что он болел коронавирус. Его жизнь оборвалась на 81-м году.