Умерла Таня Робертс

Американская актриса Таня Робертс, известная благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме Вид на убийство, умерла 5 января в больнице Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.

Кинозвезда умерла в возрасте 65 лет.

4 января в СМИ появилась информация о ее смерти, но впоследствии эту новость опровергли.

Таня Робертс умерла только через 24 часа после того, как ее партнер преждевременно сообщил о ее смерти. В то время актриса еще находилась в отделении интенсивной терапии.

Почему так произошло?

Агент актрисы Майкл Пингель сообщил, что она умерла в воскресенье в больнице. Перед этим партнер актрисы Лэнс О’Брайан приехал в больницу, чтобы попрощаться с актрисой, потому что врачи сообщили о неутешительном состояние звезды.

Когда мужчина зашел в палату, то сначала актриса протянула к нему руки, но позже закрыла глаза и затихла. Когда вышел из палаты, он позвонил агенту актрисы Майклу Пингелю и сказал, что он попрощался с Таней.

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— Я попрощался с Таней и увидел ее прекрасные глаза в последний раз, — сказал Лэнс О’Брайан.

Майкл Пингель принял эти слова как сообщение о смерти Робертс и выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что актриса умерла.

Позже Майкл Пингель объяснил, что объявления о смерти было преждевременным. Впоследствии врач актрисы подтвердил, что Таня Робертс умерла 5 января.

Актриса страдала заболеванием, которое вызвало печеночную и почечную недостаточность.

Опровержение заявления о преждевременной смерти Тани Робертс

4 января в СМИ начала появляться информация о смерти известной актрисы Тани Робертс. Новости публиковались со ссылкой на заявление агента кинозвезды Майкла Пингеля.

Впоследствии оказалось, что Таня Робертс в то время была еще жива, но находилась в тяжелом состоянии. После этого СМИ пришлось опровергать предварительно опубликованную информацию, что повлекло за собой путаницу.