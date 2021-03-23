В Лос-Анджелесе состоялась 52-я церемония вручения награды NAACP Image Award в онлайн-формате.

Книга 44-го президента США Барака Обамы Земля обетованная получила приз за выдающийся документальный литературный труд.

Сериал Последний танец от Netflix и ESPN с Майклом Джорданом и Chicago Bulls 1997-1998 годов получил премию Image Award в номинации выдающийся документальный фильм. Также в этой номинации победил фильм Джон Льюис: Хорошая проблема.

Церемония награждения включала в себя и особые награды: Мэдисон Поттс стала молодежным активистом года, а Венделл Энтони признан активистом года.

NAACP Image Award — это американская премия, которая отмечает достижения населения в области кино, телевидения, театра, музыки и литературы. А также награды получают отдельные лица или группы людей, которые продвигают социальную справедливость с помощью творческих усилий.

Оскар 2021

Церемония вручения кинопремии Оскар состоится в ночь с 25 на 26 апреля в традиционном формате.

Организаторы церемонии уверены в том, что смогут обеспечить безопасность участникам на мероприятии. Также на премии будет действовать система, которая позволит получать своевременные результаты ПЦР-тестов на Covid-19. Онлайн-формат для проведения мероприятия не предусмотрен.

Источник: Variety

Фото: Getty images